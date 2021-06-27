بلاغ للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة ضد موظفين بوزارة الثقافة لانتحالهم صفة مواطن

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تقدم محامٍ وكيلاً عن المواطن محمد محمد كامل، اليوم الأحد، ببلاغ إلى المستشار أحمد شورب، المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، ضد مواطن وموظفين بوزارة الثقافة، متهمًا الأول بـ«التواطؤ» مع المشكو في حقهما الثاني والثالث بانتحال شخصية الشاكي، مطالبًا بسماع أقواله وتقديم مستنداته الدالة على وقوع الجرائم المنسوبة للمشكو في حقهم، والتحقيق قضائيًا مع المشكو في حقهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاء بالبلاغ ضد: «مصطفي .ح»، و«إ»، و«ه.ط»، المفتشين بإدارة التفيش والمتابعة بقطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، أن «الأول» تؤاطو مع المشكو في حقهما بانتحال صفة الشاكي في المحضر رقم 445 لسنة 2012 إدارة التفيش من وزارة الثقافة والمحرر بمعرفة المشكو في حقهما الثاني والثالث والمقيد أخيرًا برقم 7099 لسنة 2021 جنح العجوزة، كما قام سالفي الذكر في ذات المحضر سالف الذكر بتغيير الحقيقة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك عندما أثبت المشكو في حقهما الثاني والثالث بناءً على طلب المشكو في حقه الأول في هذا المحضر: اليوم الثلاثاء الموافق 13/3/2021 الساعة 4 م بمقر مطعم (...) الكائن بشارع الحجاز في المهندسين، بمعرفتنا نحن «إ»، المفتش بإدارة التفيش والمتابعة الفنية ومن مأموري الضبط القضائي وبصحبة المفتش «ه.ط»، من الإدارة، فأفصحنا للماثل أمامنا عن شخصيتنا والمهمة المكلفين بها والذي قرر أنه محمد محمد كامل على السيد، وأطلعنا على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم به في ساعته وتايخه، وإذا كان ما تم إثباته بهذا المحضر لا يعدو سوى أن يكون مجرد تزويرًا فج بمحضر رسمي، وانتحال لشخصية الشاكي إذ أن الشاكي ليست له أدنى علاقة بالمحل المذكور اعتبارًا من 7/4/2019، وأن هذا المحل استئجار وحيازة المشكو في حقه الأول وهذا الاستئجار والحيازة ثابت قطعيًا بموجب محاضر رسمية متبادلة بين الشاكي والمشكو في حقه الأول والدعوى رقم 827 لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة.