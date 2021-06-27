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الموسيقار راجح داوود: شركات الإنتاج الكبيرة توقفت خلال الفترة الأخيرة

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الموسيقار راجح داوود: شركات الإنتاج الكبيرة توقفت خلال الفترة الأخيرة الموسيقار راجح داوود: شركات الإنتاج الكبيرة توقفت خلال الفترة الأخيرة

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قال الموسيقار راجح داوود، إن شركات الإنتاج الكبيرة توقفت خلال الفترة الأخيرة، والإنتاج قاصر على بعض الشركات الخاصة، معقبًا: «مبقاش في إنتاج في تقريبًا».

وتابع «داوود»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن كل الحفلات التي تقام في أوبرا الإسكندرية تأتي من القاهرة، رغم أن أوبرا الإسكندرية تحتوي على فنانين قادرين على إقامة العديد من الحفلات.

ولفت إلى أنه قام بإعداد الموسيقى الخاصة بفيلم أول صانع أفلام في مصر، مشيرًا إلى أن أول استوديو تصوير في مصر حدث في الإسكندرية.

المصرى اليوم

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