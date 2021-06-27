تمارس إبادة ثقافية وانتهاكات منظمة ضد الأبرياء .. جرائم «مدارس الموت» تطارد كندا

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تشكلت لجنة الحقيقة والمصالحة في كندا للكشف عن مصير عشرات الآلاف من أطفال السكان الأصليين الذين اختفوا فيما يعرف بـ«مدارس الموت» الداخلية والتي توصلت إلى أن الجرائم التي ارتكبت في حقهم كانت تتم بمقتضى ما وصفته بـ«الإبادة الثقافية».

في حين يصر الرجل الذي قاد عمل اللجنة إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبت في حق الأطفال منذ عشرات السنين.

وقال مسؤول اللجنة موري سنكلير، لصحيفة «الأوبرزفر» البريطانية، التي نشرت تقريرا تفصيليا حول الأزمة الأحد، إن كندا تحتاج وعلى نحو عاجل إلى إجراء تحقيق في وفاة آلاف الأطفال من السكان الأصليين بالمدارس الداخلية التي تديرها الكنيسة الكاثوليكية، وذلك إذا كانت الدولة تأمل في مواجهة فظائع ماضيها الاستعماري.

وحذر سنكلير، وهو عضو سابق بمجلس الشيوخ وأحد أول القضاة من السكان الأصليين بالبلاد، من أن «الحقائق التي لم تكشف» حول المدارس ربما تكون «أكثر تدميرا» مما يتصور الكنديون، والتي تشمل القتل العمد للأطفال على يد العاملين بالمدارس مع احتمال التغطية على تلك الجرائم.

ودعا إلى تشكيل هيئة تحقيق قوية بمعزل عن التدخل الحكومي وتتمتع بصلاحية استدعاء الشهود، قائلا: «نحتاج إلى التعرف على الضحايا الذين قضوا نحبهم وأن نعرف كيف ماتوا ومن المسؤول عن موتهم أو رعايتهم في الوقت الذي ماتوا فيه».

وأضاف: «نريد أن نعرف لماذا لم يتم إخطار العائلات بالمعلومات ونتحاج إلى الكشف عن مكان دفن الأطفال».

وذكر التقرير أن اكتشاف نحو ألف من القبور «بلا معالم» في مواقع المدارس التي تديرها الكنسية، هز كندا، حيث جرى إجبار الأطفال الأصليين على الذهاب إلى تلك المدارس كجزء من حملة «الدمج القسري».

في حين وصف رئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، قبور الأطفال بأنها «تذكير مخز» بالعنصرية الممنهجة التي تعرض لها سكان الشعوب الأصلية، مضيفا: «يجب أن نعترف معا بالحقيقة وأن نتعلم من الماضي ونسير في مسار المصالحة المشترك، حتى يتسنى لنا أن نبني مستقبلا أفضل».

غير أن سنكلير قال إن «الحكومة ومؤسساتنا الاجتماعية حتى شعبنا، الكل يعترف بأن ما حدث للسكان الأصليين كان ظلما، وقدمت اعتذارات عديدة ووعود بتغيير الأمور، لكن لم يتحقق أي تغيير».

وذكر التقرير أن ما لايقل عن 150 ألف طفل من السكان الأصليين انتزعوا من عائلاتهم منذ أكثر من قرن، وأجبروا على الالتحاق بالمدارس الداخلية، وأطلقوا عليهم هناك أسماء جديدة ومنعوا من التحدث بلغاتهم الأصلية، وتم إغلاق آخر مدرسة داخلية في عقد التسعينيات.

وأوضحت شهادة الناجين «المؤلمة» أمام اللجنة أن الانتهاكات الجنسية والعاطفية والبدنية كانت على أشدها في تلك المدارس، بينما قدر التقرير الأخير الذي أصدرته اللجنة ان ما يزيد على 4100 طفل لقوا مصرعهم جراء إصابتهم بالمرض والإهمال والانتحار.

لكن سنكلير شكك في ذلك الرقم، معربا عن اعتقاده أن الرقم الحقيقي للأطفال المتوفين يصل إلى 15 ألف طفل .