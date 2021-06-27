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تعلن عن شرط جديد لمن صدرت لهم تصاريح أداء الحج

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السعودية تعلن عن شرط جديد لمن صدرت لهم تصاريح أداء الحج تعلن عن شرط جديد لمن صدرت لهم تصاريح أداء الحج

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كشفت وزارة الحج والعمرة ، مساء اليوم الأحد، عن شرط جديد لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزارة الحج والعمرة تأكيدها على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس «كورونا»، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق«.

​يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت يوم الجمعه الماضي، أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج هذ االعام، مؤكدة وصول رسالة نصية لكل المرشحين على هواتفهم، لافتة إلى أن الحجز وشراء الباقات بدأ الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة.

وكانت الوزارة قد أغلقت مساء الأربعاء الماضي باب التسجيل في المسار الإلكتروني الذي استقبل بحسب ما أعلنته أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين.

في تفصيلات هذا العدد سجل الذكور منه نسبة 59%، أما الإناث فسجلن 41%، في حين كانت أكبر فئة عمرية هي الواقعة بين الـ31 والـ40 عاماً، حيث بلغت نسبتهم 38%، بينما كانت فئة ما فوق الـ 60 عاماً هي الأقل، حيث سجلت 2%.

المصرى اليوم

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