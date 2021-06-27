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بلينكن: تطبيع إسرائيل مع دول عربية ليس بديلا عن حل قضاياها مع الفلسطينيين

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بلينكن: تطبيع إسرائيل مع دول عربية ليس بديلا عن حل قضاياها مع الفلسطينيين بلينكن: تطبيع إسرائيل مع دول عربية ليس بديلا عن حل قضاياها مع الفلسطينيين

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية ليس بديلا عن الانخراط وحل القضايا مع الفلسطينيين.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية ليس بديلا عن الانخراط وحل عدد من القضايا مع الفلسطينيين، موضحا في الوقت ذاته إلى دعم الولايات المتحدة لعمليات التطبيع بين تل أبيب ودول في الشرق الأوسط.

وقال بلينكن خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الإيطالية روما على هامش جولة أوروبية للوزير الأميركي، إن بلاده تدعم تطبيع إسرائيل مع جيرانها «لكن ذلك ليس بديلا عن الانخراط في القضايا مع الفلسطينيين وحلها».

كما أشار إلى أن هناك مواطن خلاف في العلاقة بين أميركا وإسرائيل، لكن «أهدافنا مشتركة وملتزمون بأمن إسرائيل».

المصرى اليوم

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