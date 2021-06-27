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محمد الحلو يطرح كليب «أنا مصري»

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محمد الحلو يطرح كليب «أنا مصري» محمد الحلو يطرح كليب «أنا مصري»

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طرح المطرب الكبير محمد الحلو أغنية وطنية جديدة تحمل اسم «أنا مصري»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «أنا مصري» غناء محمد الحلو، كلمات الشاعر محمد حارس في أول تعاون يجمعهما، ألحان ممدوح صلاح، توزيع محمد صلاح، وتريات دكتور نادر أنيس والمجموعة، تشيللو خالد عبدالرحيم، بيانو محمد صلاح، فوكال عصام الشامي، أحمد الباز، ميكساج وماستر ملامح ساوند، عصام الكردي، إنتاج محمد حارس.

كانت آخر الأغاني التي طرحها محمد الحلو بصوته تتر مسلسل «ليالي الحلمية 6» الذي عرض عام 2016 من إخراج مجدي أبوعميرة.

محمد الحلو من الفنانين الأوائل الذين غنوا تترات ومقدمات المسلسلات مثل «آه يا زمن، ليالي الحلمية، الوسية، حياة الجوهري، زيزينيا، حلم الجنوبي، بوابة المتولي، درب الطيب، هالة والدراويش، للثروة حسابات أخرى، والآنسة كاف».

وأصدر الحلو أول ألبوم له بعنوان «عراف»، وبعد أن حقق الألبوم نجاحا قام بإصدار العديد من الألبومات الأخرى، أبرزها: افتح كتابك، رحال، يا قمر، عصافير الجنة، على كيفك، صدقي، بندم، فداكي الروح، يا حبيبي، ناويلي، أحبابنا، واشهدي.

المصرى اليوم

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