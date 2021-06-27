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مواجهتان ناريتان في اليوم الثالث من دور الـ16 من "يورو 2020"

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مواجهتان ناريتان في اليوم الثالث من دور الـ16 من "يورو 2020" مواجهتان ناريتان في اليوم الثالث من دور الـ16 من "يورو 2020"

مواجهتان ناريتان في اليوم الثالث من دور الـ16 من

تستأنف، غداً الاثنين، مباريات الدور ثُمن النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تقام مباراتان على النحو التالي :

كرواتيا - إسبانيا

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب "باركن ستاديوم" في مدينة كوبنهاجن الدنماركية.

جاء تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، فيما احتل الكرواتي وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

فرنسا - سويسرا

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث تقام على الملعب الوطني بالعاصمة الرومانية بوخارست.

واحتل منتخب فرنسا صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وتأهل منتخب سويسرا إلى دور الستة عشر من المسابقة بعدما جاءت نتائج المجموعات الأخرى في صالحها حيث احتل المنتخب المركز الثالث خلف إيطاليا وويلز صاحبة أربع نقاط والتي تفوقت على سويسرا بفارق الأهداف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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