أخبار عاجلة

"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض -
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية -
"سبق" في مركز تطوير الحرس الوطني.. نهج تنظيمي يتماشى مع الرحلة التطويرية -
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث  -
موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف -
رئيس جنوب أفريقيا: لا مبرر للعنف بعد اعتقال الرئيس السابق -
«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم -
واشنطن: ندرك جيدا التهديد الذي تواجهه دول المصب بسبب «سد النهضة» -
«الخارجية الأمريكية»: لا حل عسكري لـ«سد النهضة».. ولا يمكن تخيل حرب جديدة في القارة الأفريقية -
ولي عهد أبوظبي يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لليوم الثاني على التوالي.. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

Print
لليوم الثاني على التوالي.. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» لليوم الثاني على التوالي.. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ أمس الأول بإجمالي عدد 527 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على شفاء 17 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2924 حالات،مع وجود 210حالة وفاة، و7 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و47 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث 

الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث 

موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف

موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف

رئيس جنوب أفريقيا: لا مبرر للعنف بعد اعتقال الرئيس السابق

رئيس جنوب أفريقيا: لا مبرر للعنف بعد اعتقال الرئيس السابق

«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم

«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم