أخبار عاجلة

"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض -
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية -
"سبق" في مركز تطوير الحرس الوطني.. نهج تنظيمي يتماشى مع الرحلة التطويرية -
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث  -
موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف -
رئيس جنوب أفريقيا: لا مبرر للعنف بعد اعتقال الرئيس السابق -
«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم -
واشنطن: ندرك جيدا التهديد الذي تواجهه دول المصب بسبب «سد النهضة» -
«الخارجية الأمريكية»: لا حل عسكري لـ«سد النهضة».. ولا يمكن تخيل حرب جديدة في القارة الأفريقية -
ولي عهد أبوظبي يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أستاذ ذكورة: 90% من أسباب الضعف الجنسي لدى الشباب «نفسية»

Print
أستاذ ذكورة: 90% من أسباب الضعف الجنسي لدى الشباب «نفسية» أستاذ ذكورة: 90% من أسباب الضعف الجنسي لدى الشباب «نفسية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد سالم، أستاذ جراحة الذكورة والعقم، إن 90% من أسباب الضعف الجنسي لدى الشباب ناتجة عن سوء الحالة النفسية مثل الاكتئاب أو انفصام الشخصية أو الوسواس القهري، خاصة أنه لا توجد أسباب عضوية في الغالب قد تؤثر على ضعف الانتصاب، وحتى إذا كان يتناول المخدرات فتأثيرها ما زال محدودًا.

وأضاف «سالم»، خلال لقائه مع الإعلاميين إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، اليوم الأحد، أن البعض لا يتقبل فكرة وجود ضعف جنسي، مشيرًا إلى أن أحد الحالات جاء إليه وأخبره بأنه لديه ضعف جنسي شديد لدرجة أنه تناول 10 حبوب منشطات مرة واحدة، لافتًا إلى أنه بعد الكشف عليه تأكد أن سبب الضعف الجنسي لديه مرض السكر، وعلاج الضعف يكون من خلال تحسين مستوى السكر في الدم.

وأوضح أستاذ جراحة الذكورة والعقم، أن مرض السكر والضغط وتصلب الشرايين، وتناول المخدرات، من الأسباب العضوية التي تؤدي إلى الضعف الجنسي، كما أن نسبة هرمون الذكورة لدى المريض تُحدد سبب الضعف الجنسي، والطبيب يمكنه معرفة ذلك من خلال السلام فقط على المريض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث 

الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث 

موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف

موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف

رئيس جنوب أفريقيا: لا مبرر للعنف بعد اعتقال الرئيس السابق

رئيس جنوب أفريقيا: لا مبرر للعنف بعد اعتقال الرئيس السابق

«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم

«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم