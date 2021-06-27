استشاري نفسي تحذر من التعبير عن المشاعر وقت الغضب

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شددت الدكتورة نانسي صميدة، استشاري الطب النفسي، ومؤلفة كتاب «هل أنت غبي عاطفيًا»، على ضرورة عدم مشاركة البوستات على مواقع التواصل دون التحقق من صحة أي معلومات، لأن هذا يقع تحت بند الغباء العاطفي.

وأضافت «صميدة»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن التلميح والفضائح العاطفية على مواقع التواصل الاجتماعي تقع تحت طائلة عدم الاتزان، وتدخل فيما يسمى بالغباء العاطفي.

ولفتت إلى ضرورة أن يُعطي الإنسان نفسه وقتا عند الغضب حتى ولو ثانية واحدة، وبعد ذلك التعبير عن المشاعر، لأن التعبير عن المشاعر وقت الغضب يكون في الغالب غير صحيح.