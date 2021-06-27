أخبار عاجلة

"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض -
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية -
"سبق" في مركز تطوير الحرس الوطني.. نهج تنظيمي يتماشى مع الرحلة التطويرية -
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث  -
موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف -
رئيس جنوب أفريقيا: لا مبرر للعنف بعد اعتقال الرئيس السابق -
«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم -
واشنطن: ندرك جيدا التهديد الذي تواجهه دول المصب بسبب «سد النهضة» -
«الخارجية الأمريكية»: لا حل عسكري لـ«سد النهضة».. ولا يمكن تخيل حرب جديدة في القارة الأفريقية -
ولي عهد أبوظبي يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري نفسي تحذر من التعبير عن المشاعر وقت الغضب

Print
استشاري نفسي تحذر من التعبير عن المشاعر وقت الغضب استشاري نفسي تحذر من التعبير عن المشاعر وقت الغضب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة نانسي صميدة، استشاري الطب النفسي، ومؤلفة كتاب «هل أنت غبي عاطفيًا»، على ضرورة عدم مشاركة البوستات على مواقع التواصل دون التحقق من صحة أي معلومات، لأن هذا يقع تحت بند الغباء العاطفي.

وأضافت «صميدة»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن التلميح والفضائح العاطفية على مواقع التواصل الاجتماعي تقع تحت طائلة عدم الاتزان، وتدخل فيما يسمى بالغباء العاطفي.

ولفتت إلى ضرورة أن يُعطي الإنسان نفسه وقتا عند الغضب حتى ولو ثانية واحدة، وبعد ذلك التعبير عن المشاعر، لأن التعبير عن المشاعر وقت الغضب يكون في الغالب غير صحيح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث 

الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث 

موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف

موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف

رئيس جنوب أفريقيا: لا مبرر للعنف بعد اعتقال الرئيس السابق

رئيس جنوب أفريقيا: لا مبرر للعنف بعد اعتقال الرئيس السابق

«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم

«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم