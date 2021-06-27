رئيس قصور الثقافة يزور عدة مواقع ثقافية في أسوان

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تفقد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، بمصاحبة لجنة اختيار "أبدا حلمك" وتضم المخرج أحمد طه المدير الفنى للمشروع، المخرج خالد أبو ضيف، وبعض أعضاء اللجنة الفنية الناقد محمد الروبى رئيس تحرير مجلة مسرحنا، والدكتور ياسر علام مقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، والموسيقار كريم عرفة عدد من المواقع الثقافية، قصر ثقافة توشكي، ومسرح فوزي فوزي، لاختيار أماكن التدريب لمشروع أبدا حلمك بمحافظة أسوان ومن المقرر اقامتها بعد انتهاء اختيار الموهوبين بمعرفة اللجنة.

ويعد مشروع ابدأ حلمك خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفنى إلى المناطق الحدودية والاكثر إحتياجا، وكذلك يعزز العمل على اكتشاف وتنمية مهارات الموهوبين والنابغين والمبدعين.