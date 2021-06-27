حازم إمام يطالب بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية من «التأمين الصحي الشامل»

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قال النائب حازم إمام عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، إن لديه استفسار بشأن تنفيذ مشروع نظام التأمين الصحى في المرحلة الثانية، مضيفا: «ما هو المعيار الذي يتم بناء عليه إختيار محافظات المرحلة الثانية، خاصة وأن عدد من النواب يشكون من عدم إدراج محافظاتهم بالمرحلة الأولى؟».

وأضاف «امام» أثناء مناقشة إتفاقية قرض من البنك الدولى لدعم مشروع نظام التأمين الصحى، بمبلغ 400 مليون دولار: «الناس في بعض المحافظات مش حاسين بالتأمين الصحى، ويجب سرعة تطبيق مشروع القانون بالمحافظات».

وتابع متساءلا: «هل سيستغرق تطبيق المرحلة الثانية، ثمانى سنوات مثل المرحلة الأولى أم سيكون هناك إسراع في التنفيذ؟».

وأكد على أهمية المتابعة والإلتزام من جانب الحكومة بشأن ذلك القرض، مشيرا إلى وجود ملاحظات مؤخرا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن وقوع مشكلات من جانب الحكومة في الإلتزام بتنفيذ القروض وتحقيق أغراضها وحسن إستغلالها.

وطالب بالاستغلال الأمثل لمثل هذه القروض الخدمية غير الإستثمارية أو الإنتاجية، حيث تتحمل خزينة الدولة تكلفتها، وهو ما يعنى أن المواطن هو من يتحمل أعباءها، ما يتطلب حسن إستغلالها.

ولفت «امام» إلى أهمية نظام التأمين الصحى الذي بدأت الدولة في تنفيذه مؤخرا، وأنه خطوة هامة جدا، قائل: «رغم تأخرنا في تنفيذه إلا أنه أن تأتى متأخرا افضل من ألا تأتى نهائيا»، مشيدا بالمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة مثل حملة مليون صحة والقضاء على قوائم الإنتظار والكشف عن الفيروسات وغيرها.