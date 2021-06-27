محافظ القاهرة يشهد تدريبًا على الأزمات والكوارث: كرّم أسر «الشهداء» (صور)

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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، الأحد، أعمال التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر ٧٩» الذي ينفذ خلال الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ يونيو ٢٠٢١ بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ومكتب المستشار العسكرى .

كما تفقد المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى اصطفاف معدات ومركبات الأحياء والمديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجراج هيئة النظافة بالبساتين للتأكد من جاهزيتها .

ونقل قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

كما تقدم المحافظ بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبى على الدعم المتواصل للمحافظة لرفع كفاءة الأطقم والأجهزة والمتابعة والتدريب المستمر لكافة العناصر المشاركة.

وأكد اللواء عبدالعال على أهمية التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة القاهرة مشيرًا إلى أن الهدف من التدريب «صقر ٧٩» هو الوقوف على مدى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة القاهرة بعناصرها البشرية والمادية، ورفع مستوى العاملين في مختلف الأجهزة المختصة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الإستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظة، وتعاون جميع العناصر المشتركة في التدريب العملى المشترك بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأشار إلى أن المشروع التدريبى يقوم على التدريب العملى على مواقف افتراضية لحوادث ببعض المواقع الحيوية وبيان مدى استجابة الجهات المختلفة في التعامل معها منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة والمحافظات المجاورة.

وأكد على أهمية التدريب في مجال إدارة الأزمات والاستعداد المسبق لكيفية التعامل معها والتنبؤ بالمخاطر ووضع جدول بالإجراءات التي ستتم للتعامل معها.

وقام وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ولم يبخلوا ببذل أغلى ما لديهم في سبيل رفعته وحمايته والحفاظ على أمنه واستقراره وهم أسرة نقيب شهيد بطل كريم أحمد عبدالفتاح، وأسرة عريف شهيد بطل معاذ خالد وأسرة جندى شهيد بطل بيشوى شهدى عبدالمسيح.