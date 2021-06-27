استئصال ورم سرطاني متشعب لمريضة عمرها 16 سنة بمستشفى السعديين المركزي بالشرقية

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم الأورام بمستشفى السعديين المركزي، بقيادة وإشراف الدكتور طه عبدالوهاب أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد نصر أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر، والدكتور معتصم حجاج أخصائي جراحة العظام بالسعديين، والدكتورة سمر محمد أخصائي التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عملية جراحية ذات مهارة خاصة لاستئصال ورم سرطاني متشعب، لمريضة تبلغ من العمر 16 عاما، وذلك بعظمة لوح الكتف بالجزء المفصلي، وجسم العظمة.

وأضاف أنه تم استئصال الورم كليا، وعمل ترقيع عظمي من عظمتي الشظية والحوض، وزرعه في مكان الورم، مع اتخاذ كل حدود الأمان، والمحافظة علي مفصل الكتف وجميع عضلات وأعصاب الكتف، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، وجاري تحضير المريضة للعلاج الكيماوي بعد إستقرار حالتها الصحية.

يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وللقضاء على قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وبعد التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفي السعديين المركزي.