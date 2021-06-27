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محافظ بني سويف يبحث جهود التأمين الصحي بشأن خطة امتحانات الثانوية العامة

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محافظ بني سويف يبحث جهود التأمين الصحي بشأن خطة امتحانات الثانوية العامة محافظ بني سويف يبحث جهود التأمين الصحي بشأن خطة امتحانات الثانوية العامة

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لخطة المحافظة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي ينفذها فرع بني سويف للتأمين الصحي، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، مطمئنًا على خطة الفرع بالتنسيق مع كل مكونات المنظومة الصحية والجهات المعنية بالمحافظة وذلك بشأن لجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع مدير فرع التأمين الصحى بنى سويف، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع، حيث من المقرر عقد الامتحانات في 62 لجنة منها 31 لجنة في مدارس الحضر، و31 لجنة في مدارس الريف بإجمالى 16500 طالب، وتم التأكيد على مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تهوية جيدة باللجان وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات وتخصيص قاعة منفصلة لحالات الاشتباه وقاعة أخرى للحالات المصابة، وتوفير ترمومترات لقياس درجه الحرارة.

وأكد الدكتور محمد يحيي إسماعيل، مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، الالتزام زائرة صحية وطبيب بمدارس الحضر والإبلاغ الفورى عن أي حالة اشتباه وتم متابعة جاهزية العيادات بكل مدرسة من توفير كل أدوية الطوارئ والمستلزمات والتأكيد على صلاحية أجهزة الضغط الموجودة بالعيادات.

وتم التدريب على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الطلبة خلال فترة الامتحانات، وكذلك التدريب على إجراءات مكافحة العدوى اللازمة بالعيادات من تطهير الأسطح واستخدام الواقيات الشخصية، وكيفية التخلص الآمن من الواقيات الشخصية، والتعامل مع أي حالة اشتباه ،وقبل تحويل أي حالة للمستشفى يتم إبلاغ مدير تأمين الطلاب للتنسيق لنقل الحالة، بينما سيغطي مرفق الإسعاف اللجان موزعة على شكل قطاعات طبقا لخريطة العمل الإسعافي طبقا لخطة الانتشار بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة وتخصيص أرقام تليفونات للتواصل مع مشرفى قطاع الإسعاف.

المصرى اليوم

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