1.5 تريليون درهم القيمة السوقية لأسهم الإمارات

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للمرة الأولى في تاريخه، قفزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لتسجل 1.5 تريليون درهم.

وبدأت أسواق المال الإماراتية اليوم الأول من تعاملاتها الأسبوعية على نشاط كبير وسط الاحتفاء ببدء التداول على أسهم شركة "ألفا ظبي"، التي شكلت عملية إدراجها في سوق العاصمة نقلة نوعية دُشنت بموجبها عودة الإدراجات الجديدة إلى الأسواق المحلية.

وساهم إدراج شركة "ألفا ظبي القابضة" والقفزة السعرية القياسية التي حققها سهم الشركة العالمية القابضة في ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق الى نحو 1.5 تريليون درهم، منها 1.112 تريليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبقية في سوق دبي المالي.

وتفصيلا فقد شهدت العديد من الأسهم القيادية نشاطا قويا وفي مقدمتها سهم الشركة العالمية القابضة الذي بلغ أعلى مستوى له منذ الإدراج مغلقا عند 110.80 درهم كما صعدت أسهم العقار بنسب جيدة مما عزز من مكاسب الأسواق.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق مع بداية اليوم الأول من الأسبوع نحو 1.8 مليار درهم.وكان واضحا منذ بداية التعاملات أن المؤشرات العامة في طريقها إلى تحقيق مكاسب جديدة وهو ما حدث فعلا حيث نجح المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالارتفاع بنسبة 2% تقريبا بالغا 6706 نقاط في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2870 نقطة بزيادة نسبتها 0.47% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.