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"مكافحة المخدرات" بصامطة تحتفي باليوم العالمي للتصدي لتلك الآفة

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"مكافحة المخدرات" بصامطة تحتفي باليوم العالمي للتصدي لتلك الآفة "مكافحة المخدرات" بصامطة تحتفي باليوم العالمي للتصدي لتلك الآفة
تحت شعار "حياتك أغلى".. للتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع

احتفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة، بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يقام هذا العام، تحت شعار "حياتك أغلى"، بالتعاون مع مكتب تعليم صامطة.

وهدفت الفعاليات، إلى التعريف باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وطرق مكافحة ومحاربة تعاطي المخدرات والاتجار بها ومخاطرها على الفرد والمجتمع كافة، وتعزيز تعاون الجميع في مواجهة تأثير المخدرات على الصحة والأمن الاجتماعي والنفسي.

وعززت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة، برامجها التوعوية على الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، والأساليب الخبيثة التي استحدثها تجار المخدرات في تهريبها أو نقلها وترويجها بمختلف أنواعها الضارة والمدمرة لعقل الإنسان وصحته، بما فيها الأنواع المختلفة من العقاقير والمواد ذات التأثير النفسي والعقلي التي تنعكس على الفرد والمجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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