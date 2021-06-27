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وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين الأوائل بالمرحلة الثانوية في الكويت

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وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين الأوائل بالمرحلة الثانوية في الكويت وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين الأوائل بالمرحلة الثانوية في الكويت

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بعثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأحد، ببرقية تهنئة للطلبة المصريين الدارسين بدولة الكويت لحصولهم ‏على المراكز الأولى في نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2021؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز العشرة الأولى في ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية في كل التخصصات.‏

وقالت وزيرة الهجرة: «نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين بالكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمي كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة الكويت من القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني»، ووجهت رسالة تقدير لأسر الطلبة، معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في العديد من المجالات.‏

وقالت الوزيرة إن النشء المصري يؤكد دائما أن إعلاء قيمة وراية وطنه مترسخة في وجدانه، مضيفة أن ذلك ينبع من الوفاء ‏والإخلاص للآباء الذين يضعون في قلوبهم رغم الغربة وصعوباتها، إلا أنهم دائما ما يحرصون على إعلاء اسم مصر عاليا ‏في السماء.‏

المصرى اليوم

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