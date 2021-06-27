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وفد منطقة المنوفية الأزهرية يقدم واجب العزاء لأسرة طالب توفى بسكتة قلبية قبل الامتحان

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وفد منطقة المنوفية الأزهرية يقدم واجب العزاء لأسرة طالب توفى بسكتة قلبية قبل الامتحان وفد منطقة المنوفية الأزهرية يقدم واجب العزاء لأسرة طالب توفى بسكتة قلبية قبل الامتحان

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قدم وفد من منطقة المنوفية الأزهرية برئاسة الشيخ عبدالعزيز النجا،ر رئيس الإدارة المركزية، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الطالب رامز النادي الفقي، طالب بالشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد دراجيل الإعدادي الثانوي، الذي وافته المنيه، أمس السبت.

وتقدم الوفد بخالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الطالب، ناعين إياه ببالغ الإيمان بقضاء الله وقدره، وداعين المولي عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال رئيس الإدارة المركزية لأسرة الطالب إن طلاب الأزهر هم أبناء له ويؤلمه ما يؤلم أهاليهم وذويهم ولا نقول إلا ما يرضي الله «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

المصرى اليوم

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