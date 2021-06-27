ضبط سيارة نقل قبل إلقاء مخلفات الردش بنهر الطريق في أوسيم

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تمكن مركز أوسيم بالجيزة، الأحد، من ضبط سيارة محملة بالمخلفات بطريق الكنيسة قبل إلقائها بالمخلفات، دون مراعاة لحرم الطريق العام، وما قد يسفر عن ذلك من إعاقات للحركة المرورية للمواطنين بالإضافة للإساءة للمظهر العام للطرق، وتم التحفظ علي السيارة واستخدامها في رفع 130 نقلة من المخلفات والرتش من مسار الطريق ونقلها إلى المقالب العمومية.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة وضبط السيارات التى تتخلص من مخلفات الرتش وتلقى بها بالمحاور والطرق.

وفي نفس الإطار قام حي شمال الجيزة بضبط عربة كارو أثناء إلقاء المخلفات بطريق التأمينات وتم التحفظ على العربة.

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