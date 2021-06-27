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إصابة مُعلم في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي بقرية الناصرية بالفيوم

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إصابة مُعلم في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي بقرية الناصرية بالفيوم إصابة مُعلم في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي بقرية الناصرية بالفيوم

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أصيب مُعلم في حادث إصطدام قطار القاهرة الفيوم بسيارة ملاكي أثناء مرور السكة الحديدية عند قرية الناصرية التابعة لمركز شرطة الفيوم، اليوم الأحد.

تلقي مديرأمن الفيوم اللواء رمزي المزين، إخطار من مأمور مركز الفيوم، مفادة حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وقطار خط الفيوم القاهرة، مما أدى إلى أصابة شخص دون حدوث وفيات.

ونقلت سيارات مرفق الإسعاف المصاب «رمضان.رع» 40 سنة، معلم بمعهد أزهرى العدوة، ومصاب بكسر في القدم اليمنى، وتم نقلة إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الأسعافات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لأستكمال التحقيقات.

المصرى اليوم

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