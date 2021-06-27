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ضبط 36 قطعة حشيش بحوزة شخصين داخل توك توك في سوهاج

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ضبط 36 قطعة حشيش بحوزة شخصين داخل توك توك في سوهاج ضبط 36 قطعة حشيش بحوزة شخصين داخل توك توك في سوهاج

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تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 36 قطعة لجوهر الحشيش المخدر بحوزة شخصين أثناء استقلالهما «توك توك» بدائرة مركز أخميم.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بقيادة المقدم مصطفى رأفت الشندويلى رئيس مباحث القسم، من ضبط 36 قطعة لمخدر الحشيش يزنوا 500 جرام، ومبلغ مالي 165 جنيها، بحوزة كل من «أيمن. ز. ح»28 سنة- عامل«، ونور. م. ح»19 سنة- عامل«ويقيمان بدائرة مركز أخميم، أثناء استقلالهما»توك توك«بدون لوحات معدنية قيادة الأول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

المصرى اليوم

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