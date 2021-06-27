ضبط عامل بحوزته 51 لفافة «شابو» ودراجة بخارية مسروقة بسوهاج

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تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، الأحد، من ضبط عامل بدائرة مركز العسيرات لقيامه بالاتجار في المخدرات والترويج لها بين المدمنين بدائرة المركز، وعثر بحوزته على 51 لفافة لمخدر «الشابو» ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بقيادة المقدم مصطفى رأفت الشندويلى رئيس مباحث القسم، وبالتعاون مع وحدة مباحث مركز العسيرات، من ضبط محمد. أ. ح «33 سنة- عامل» ومقيم بمركز المنشاة وبحوزته 51 لفافة لمخدر الشابو يزنوا 160 جرام، وسلاح أبيض «مطواة»، ومبلغ 800 جنيها، وهاتف محمول، وكذا ضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبالكشف عليها تبين انه مبلغ بسرقتها عن بلاغ عبدالرحيم. ر. ا المقيم بدائرة قسم جرجا.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.