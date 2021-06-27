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«مرور سوهاج» تضبط 676 مخالفة في 24 ساعة

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«مرور سوهاج» تضبط 676 مخالفة في 24 ساعة «مرور سوهاج» تضبط 676 مخالفة في 24 ساعة

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واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، الأحد، حملاتها اليومية بجميع أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات المرورية، والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة، التي جرت بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، عن ضبط 676 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الاتجاه، وعدم الإلتزام بالأجرة المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، ومخالفة نموذج 125 مرور.

وفحصت الحملة 19 عينة بول عشوائية لقائدي سيارات النقل والأجرة، وجاءت نتائج جميع الفحوصات سلبية لتعاطي المخدرات أثناء القيادة، وقد تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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