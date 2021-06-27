أخبار عاجلة

ولي عهد أبوظبي يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس -
مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود «دلتا ودلتا بلس» في مصر -
بالاسم ورقم الجلوس.. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة -
سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بمعسكر مغلق -
خبير يكشف سبب فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات -
سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات -
رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم   -
معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه» -
خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار -
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

يهدي الوفد الفلسطيني درع النادي

Print
الزمالك يهدي الوفد الفلسطيني درع النادي يهدي الوفد الفلسطيني درع النادي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قام جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بنادي ، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين، بإهداء الوفد الفلسطيني المتواجد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ، لحضور مباراة فريق الأمل ومنتخب فلسطين الأولمبي درع النادي تقديرا من نادي الزمالك للأشقاء في فلسطين.

وتسلم المستشار ناجي ناجي ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة والمستشار الثقافي للسفارة درع النادي، وذلك بحضور الدكتور إياد أبو هنود نائب المستشار الثقافي، وكابتن سامي أبوالحسين أمين عام مساعد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس البعثة، وكذلك قام الوفد الفلسطيني بتسليم مسئولي الزمالك الكوفية الفلسطينية لبدر حامد مدير قطاع الناشئين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل»

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل»

طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد

طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري