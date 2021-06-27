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قام جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين، بإهداء الوفد الفلسطيني المتواجد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ، لحضور مباراة فريق الأمل ومنتخب فلسطين الأولمبي درع النادي تقديرا من نادي الزمالك للأشقاء في فلسطين.

وتسلم المستشار ناجي ناجي ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة والمستشار الثقافي للسفارة درع النادي، وذلك بحضور الدكتور إياد أبو هنود نائب المستشار الثقافي، وكابتن سامي أبوالحسين أمين عام مساعد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس البعثة، وكذلك قام الوفد الفلسطيني بتسليم مسئولي الزمالك الكوفية الفلسطينية لبدر حامد مدير قطاع الناشئين.