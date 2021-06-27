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بيليات على رأس قائمة المنتهية عقودهم في كايزر تشيفيز قبل مواجهة الأهلي

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بيليات على رأس قائمة المنتهية عقودهم في كايزر تشيفيز قبل مواجهة الأهلي بيليات على رأس قائمة المنتهية عقودهم في كايزر تشيفيز قبل مواجهة الأهلي

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نجح فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تفوق على الوداد المغربي، ليضرب موعداً نارياً مع الأهلي المصري.

المغامرة التي خاضها الفريق الجنوب أفريقي تواجه عدد من التحديات الصعبة يأتي في مقدمتها حسم ملف قائمة اللاعبين المنتهية عقودهم والتي تضم 8 أسماء.

ويعد خاما بيليات من أبرز المتواجدين في القائمة ولكن يحق لإدارة النادي الحفاظ على وجوده بسبب تضمن عقده على بند أحقية تمديد مشاركته لموسم آخر وهو نفس وضعية زميله رامالوي مفاهيليلي.

فيما سيكون من حق الأسماء التالية تحقيق مصيرها بمفردها دون النظر لموقف النادي الذي لا يملك إجبارهم على خوض المباراة النهائية «كجوتسو موليكو - برنارد باركر - بروس بيفوما - ويلارد كاتسندي - ليبوجانج مانياما - إيتوميلينج كهون» .

وستتميز مواجهة الأهلي وكايزر تشيفز بجوانب خاصة نظراً لتواجد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في مقعد المدير الفني للمارد الأحمر حيث سبق له مقابلة مواطنه في مباريات كثيرة عندما كان مدرباً لصن دوانز.

وأنهى كايزر تشيفز منافسة الدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم في المركز الثامن برصيد 36 نقطة وهو ما تسبب في رحيل المدرب جافيين هانت وتعيين الإنجليزي كاستر بدلاً منه.

المصرى اليوم

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