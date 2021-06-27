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واشنطن : عقوبات على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون قيصر المتعلق بسوريا

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واشنطن : عقوبات على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون قيصر المتعلق بسوريا واشنطن : عقوبات على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون قيصر المتعلق بسوريا

جي بي سي نيوز :- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري شمال شرق سوريا "بهدف مكافحة تنظيم داعش" الإرهابي.

واضافت الخارجية اننا سنواصل العمل مع الأفغانية لضمان ألا يستأنف تنظيم الدولة نشاطه في أفغانستان .

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جووي هود، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "ننوي الحفاظ على وجود عسكري محدود شمال شرق سوريا بهدف وحيد يتمثل في محاربة تنظيم داعش في شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية لبسط الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا".

و طالبت الخارجية الأمريكية من البلدان التي تفكر في تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد أن تأخذ بعين الاعتبار جرائمه .

واشارت الخارجية الأمريكية انها سوف نفرض عقوبات على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون قيصر المتعلق بسوريا .

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وصادق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.

المصدر: "تاس" + وكالات

جي بي سي نيوز

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