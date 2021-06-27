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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، على طلب الحكومة بحذف جملة «هيئات التحكيم الأجنبية» من المادة 27 من القانون والاكتفاء بالنص على المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية فقط.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: «هناك رقابة سابقة وأخرى لاحقة للمحكمة والأخيرة هي المعمول بها في مصر، والرقابة هنا وفقا للتعديل الذي أدخلته الحكومة سيكون على الهيئات والمنظمات الأجنبية ولن يمتد إلى هيئات التحكيم».

ونصت المادة 27 مكررًا على: «تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة».