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«النواب» يحذف «هيئات التحكيم الأجنبية» من تعديلات «الدستورية العليا» بعد طلب

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«النواب» يحذف «هيئات التحكيم الأجنبية» من تعديلات «الدستورية العليا» بعد طلب الحكومة «النواب» يحذف «هيئات التحكيم الأجنبية» من تعديلات «الدستورية العليا» بعد طلب

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، على طلب بحذف جملة «هيئات التحكيم الأجنبية» من المادة 27 من القانون والاكتفاء بالنص على المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية فقط.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: «هناك رقابة سابقة وأخرى لاحقة للمحكمة والأخيرة هي المعمول بها في ، والرقابة هنا وفقا للتعديل الذي أدخلته الحكومة سيكون على الهيئات والمنظمات الأجنبية ولن يمتد إلى هيئات التحكيم».

ونصت المادة 27 مكررًا على: «تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة».

المصرى اليوم

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