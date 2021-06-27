سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر بيانًا حول الراغبين في العودة إلى قطاع غزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، الأحد، بيانًا حول المواطنين المتواجدين في العريش والراغبين في العودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرّي من حملة الهوية الفلسطينية أو جوازات السفر بهوية.

وقالت السفارة في البيان إن «يمكنهم التواصل عبر تطبيق الواتساب مع ادارة المعابر بسفارة فلسطين بالقاهرة على هاتف رقم ٠١٠٢١٩٤٨٨٠٨ لتسجيل بياناتهم برسالة تحوي بيانات المسجل وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر ورقم الهوية».

وأشارت إلى أن «السلطات المصرية أبلغتها أن التحرك والسفر للكشف الأسبوعي من كمين الريسة سيكون خلال أيام العمل الرسمية على مدار الأسبوع وليس يوم الأحد فحسب».