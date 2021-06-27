أخبار عاجلة

ولي عهد أبوظبي يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس -
مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود «دلتا ودلتا بلس» في مصر -
بالاسم ورقم الجلوس.. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة -
سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بمعسكر مغلق -
خبير يكشف سبب فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات -
سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات -
رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم   -
معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه» -
خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار -
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير اللقاحات المضادة لـ«كورونا» وتصنيعها محليا

Print
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير اللقاحات المضادة لـ«كورونا» وتصنيعها محليا رئيس الوزراء يتابع جهود توفير اللقاحات المضادة لـ«كورونا» وتصنيعها محليا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، وكذا مستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة ماضية في جهودها لتوفير اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، بالتزامن مع الخطط الرامية إلى تصنيع هذه اللقاحات محليا من خلال الشركة القابضة «فاكسيرا»، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بوضع مخطط متكامل لتطوير الشركة ورفع قدراتها لتكون صرحاً صناعياً إضافياً على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي:«الدولة المصرية لم تتوان عن اتباع أي مسار يمكن من خلاله توفير هذه اللقاحات لجميع المواطنين، كما أن تسخر كل الإمكانيات اللازمة للتصنيع محليا، ولا سيما في ظل عدم كفاية اللقاحات المنتجة على المستوى العالمي لاحتياجات الدول المختلفة، وهو ما يتطلب من مسؤولي هذا القطاع المتابعة اليومية لملف توفير اللقاحات؛ سواء من خلال التصنيع المحلي، أو من خلال ما يتم توفيره من الخارج».

من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة أن تقارير منظمة الصحة العالمية تُشير إلى قدرة على تصنيع لقاحات محليًا من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إلى جانب قدرتها على أن تصبح مركزًا متميزًا لإنتاج اللقاحات في المنطقة.

كما نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه يتوافر حاليا مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة حتى الآن من اللقاح الصيني، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل إلينا مادة خام إضافية تكون كافية لتصنيع 7.5 مليون جرعة في غضون الأسبوعين المقبلين.

كما أكدت وزيرة الصحة أن هناك تعاونا كاملا مع هيئة الدواء المصرية في هذا الملف، ولدينا حاليا كفاءات وطنية سواء في هيئة الدواء المصرية، أو في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وفي هذا السياق استعرضت الوزيرة خطة التوريد المرسلة ضمن آلية «كوفاكس» العالمية لتوزيع اللقاحات، مشيرة إلى أن شهر يوليو من المقرر أن يشهد توريد 1،9 مليون جرعة من «كوفاكس».

من ناحيته، أشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسيّ، ومن المخطط أن يستمر التوريد خلال الفترة المقبلة حتى يتم الانتهاء من توريد الـ 20 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية مع الشركة الموردة، وكذا إجراءات توريد لقاح سينوفارم الصيني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود «دلتا ودلتا بلس» في مصر

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود «دلتا ودلتا بلس» في مصر

مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ