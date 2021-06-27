«النواب» يوافق على قرض بـ400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي الشامل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وذلك بمبلغ 400 مليون دولار.

وعرض الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الشؤون الصحية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، قائلا إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية في جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر حيث تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: «أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس»، فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.

أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية الأغراض التي يهدف إليها اتفاق قرض مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وضرورة الاستفادة الفعلية منه، لاسيما وأن ملف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يحتل بعد البدء في تطبيقه في محافظات المرحلة الأولي والرغبة في توسيع التغطية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية في قطاع الصحة.