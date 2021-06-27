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منتدي نوت يكرم عدد من نساء أسوان في ختام اعماله

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منتدي نوت يكرم عدد من نساء أسوان في ختام اعماله منتدي نوت يكرم عدد من نساء أسوان في ختام اعماله

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اختتم منتدى نوت لقضايا المرأة جلساته المقامة ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (دورة النيل) في دورته الخامسة، اليوم الأحد، بحضور الشخصيات البارزة في مجال تمكين المرأة ومؤسسة نساء الجنوب وعدد كبير من المهتمين والداعمين لقضايا المرأة والتمكين .

وتضمنت الجلسة تكريم عدد من نساء أسوان البارزين بجميع التخصصات ووالعمل الاهلي والاجتماعي، واختتمت باداء القسم للالتزام بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بمعنى إلا يتم ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأن يتم السعى لتحقيق المساواة الكاملة والمواطنة لكل نساء العالم من أجل أوطان تنعم فيها بالحرية والمساواة ومستقبل أفضل للبشرية وللأجيال القادمة.

المصرى اليوم

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