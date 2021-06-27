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انتداب لجنة فنية لفحص التلفيات بالسيارة المصطدمة بقطار الفيوم (تفاصيل الواقعة)

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قررت نيابة مركز الفيوم، الأحد، انتداب لجنة فنية لفحص التلفيات التي وقعت بالسيارة الملاكي التي اصطدمت بقطار الفيوم القادم من الفيوم إلى الواسطي، وعما إذا كانت هناك تلفيات بالقطار من عدمه، وسؤال المدرس المصاب في الحادث بكسر في القدم اليمنى.

كان اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمورمركز الفيوم، باصطدام القطارات رقم (1111)القادم من الفيوم إلى محطة الواسطي التابعة لمحافظة بنى سويف مع سيارة ملاكي، يقودها مدرس يدعى «رمضان. ر.ع» ،«40عاما»، بسبب عبورالسيارة المزلقان من مكان غير مخصص لسير السيارات واصطدم بها القطار، مما أسفرعن إصابة قائد السيارة بأشتباه كسر في قدمه اليمنى وتم، نقله إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

انتقلت أجهزة الأمن بالفيوم والحماية المدنية، وتم رفع السيارة من على القضبان وانتظمت حركة القطارات مرة أخرى .

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى نيابة مركز الفيوم التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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