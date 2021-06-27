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وفاة طالب بالثانوية الأزهرية قبل امتحان «القرآن» بساعات

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وفاة طالب بالثانوية الأزهرية قبل امتحان «القرآن» بساعات وفاة طالب بالثانوية الأزهرية قبل امتحان «القرآن» بساعات

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شيع أهالي قرية دراجيل بمركز الشهداء بالمنوفية، الأحد، رامز النادى الفقى، طالب الثانوية الأزهرية، قبل ساعات من أدائه امتحان مادة القرآن الكريم، وسط حالة حزن شديد بين الأهالي وأسرة الطالب وأصدقائه في الثانوية الأزهرية.

وقال الشيخ عبدالعزيز النجار، رئيس منطقة المنوفية الأزهرية، إن الطالب توفي وفاة طبيعية داخل منزله نتيجة سكتة قلبية، وليس في اللجنة مثلما ردد البعض، مشيرًا إلى أن إعلان خبر وفاة الطالب كان صدمة للجميع، خاصة أنها الوفاة الثانية لطالب بالثانوية الأزهرية في وقت الامتحان، بعد وفاة طالب آخر بالغربية.

ونعت منطقة الأزهر الشريف بالمنوفية، الطالب، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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