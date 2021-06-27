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نائب رئيس هيئة «جايكا» تزور الجامعة المصرية اليابانية

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نائب رئيس هيئة «جايكا» تزور الجامعة المصرية اليابانية نائب رئيس هيئة «جايكا» تزور الجامعة المصرية اليابانية

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زارت الدكتورة كاياشيما نوكوبو، نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، الأحد، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكان في استقبالها الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، وذلك خلال زياتها لمصر لحضور اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية.

وتفقدت نوكوبو مقر الجامعة الجديد، برفقة الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة، وزارت المعامل وقاعات المحاضرات ومباني المقر الجديد.

من جانبها أعربت نوكوبو عن تقديرها واعتزازها بالتعاون المثمر والإدارة المشتركة بين الجانبين المصري والياباني في الجامعة المصرية اليابانية، كما أشادت بالتقدم الملحوظ الذي تم إنجازه في الفترة الأخيرة بالجامعة.

وفي ختام الزيارة، أهدى رئيس الجامعة هدية تذكارية إلى الدكتورة نوكوبو تعبيرا عن الشكر والامتنان لهيئة جايكا على دعمها المتواصل للجامعة.

المصرى اليوم

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