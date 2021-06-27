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بث مباشر هولندا (0) التشيك (0) .. انطلاق اللقاء

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بث مباشر هولندا (0) التشيك (0) .. انطلاق اللقاء بث مباشر هولندا (0) التشيك (0) .. انطلاق اللقاء

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة لقاء هولندا ضد التشيك في إطار الدور ثمن النهائي من منافسات يورو 2020 مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لحظي لمستجدات الأحداث في الملعب وخارجه.

ويدخل منتخب هولندا مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتن ستيكيلينبرج.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند.

خط وسط الملعب: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين.

فيما سيبدأ منتخب التشيك كالتالي:

حراسة المرمى: توماس فاكليك.

خط الدفاع: بافل كادرابك - توماس كالاس- أوندريج سيلوستكا - فلاديمير كوفال.

خط سط الملعب: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين باراك - بيتر سيفسك - لوكاس ماسوبوست.

خط الهجوم: باتريك شيك.

بداية اللقاء.

المصرى اليوم

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