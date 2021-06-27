علاقة غير شرعية وراء مقتل شاب وإلقاء جثتة بمنطقة نائية بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف لغز العثور على جثة شخص بمنطقة غير مأهولة بالسكان بالمنطقة بين مركز الخانكة والسلام، مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد، حيث تبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات وحينما كشف زوجها العلاقة طلب منها استدراجه للمنطقة، وما أن وصلا حتى إنهال عليه بالطعنات التي أودت بحياته على الفور.

وبعرض المتهمين على المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعى لإعمال الصفة التشريحية والتعرف على سبب الوفاة، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية غير مأهولة بالسكان بدائرة المركز.

انتقلت فريق البحث الجنائي وبالمعاينة والفحص تبين، أن المجنى يدعى «محمد ع»، 35 سنة، به 26 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد، وأودت بحياته على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة.

وكثف رجال المباحث التحريات، وبالفحص تبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بسيدة تدعى «ر. ع»، 37 سنه مقيمة بالسلام محافظة القاهرة، وعندما كشف زوجها ويدعى «محمود ع»، 40 سن، علاقتها بالمجنى عليها، أمرها باستدراج المتهم لمكان الواقعة، بين مركز الخانكة والسلام، وما أن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض «مطواة».

وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية أمام نيابة مركز الخانكة، عن الواقعة، وأقرا بصحتها، وامرت النيابة بحبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.