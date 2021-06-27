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النوبة وقرى أسوان تستضيف «ابدأ حلمك»

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النوبة وقرى أسوان تستضيف «ابدأ حلمك» النوبة وقرى أسوان تستضيف «ابدأ حلمك»

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عقدت لجنة اختيار مشروع «ابدأ حلمك» أعمالها بقصر ثقافة كوم أمبو التابع لفرع ثقافة أسوان بلقاء المتقدمين ويصل عددهم إلى ٢٥٠ متقدم من الجنسين من قرى اسوان والنوبة ودراو، كوم امبو، الشطب، ادندان، توشكى، نصر النوبة«، حيث تلتقى بهم اللجنة على مدى يومي السبت ٢٦ والاثنين ٢٨ يونية الجاري.

وتضم لجنة الاختيار كل من المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، المخرج خالد أبوضيف، وبعض أعضاء اللجنة الفنية الناقد محمد الروبى رئيس تحرير مجلة مسرحنا، الدكتور ياسر علام مقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة والموسيقار كريم عرفه.

وثم تقوم اللجنة بالتحرك إلى قصر ثقافة السباعية اليوم للقاء المتقدمين من شباب قرى ومراكز أدفو.

المصرى اليوم

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