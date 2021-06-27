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عواد وأحداد يقودان فريق الأمل بالزمالك في ودية فلسطين

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عواد وأحداد يقودان فريق الأمل بالزمالك في ودية فلسطين عواد وأحداد يقودان فريق الأمل بالزمالك في ودية فلسطين

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يشارك محمد عواد وحميد أحداد ومحمد عبدالسلام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، مع فريق الأمل في لقائه الودي المقام حاليا أمام منتخب فلسطين الأولمبي.

وبدأ محمد مصطفي ممس المدير الفني لفريق الأمل المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمي.
الدفاع: محمد عبدالسلام، حسام عبدالمجيد، أحمد زكي، أحمد محمود .

الوسط: حمدي علاء، محمد حسام بيسو، سيف فاروق جعفر، حسام أشرف، يوسف أسامة نبيه.

الهجوم: حميد أحداد .

كما يتواجد على مقاعد البدلاء من لاعبي الفريق الأول كل من: أسامة فيصل والحارس محمد قنديل، وسيد نيمار، ومحمد حمدي، بجانب أدهم الخواجة، ومصطفي طارق مصطفي، أحمد بوطيب، وحسام حسن، وأحمد رضا

المصرى اليوم

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