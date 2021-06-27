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إصابة مصطفى محمد في مباراة دينامو بوخارست الودية .. «»

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إصابة مصطفى محمد في مباراة دينامو بوخارست الودية .. «فيديو» إصابة مصطفى محمد في مباراة دينامو بوخارست الودية .. «»

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أُصيب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، خلال مواجهة فريقه الودية أمام دينامو بوخارست التي تأتي في إطار الاستعداد لخوض منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط الدولي المصري بعد أن انطلق بسرعة نحو مرمى فريق دينامو بوخارست وسدد الكرة وسط تدخل اللاعب المنافس وهو ما استدعى نزول الطاقم الطبي للوقوف على مدى قوة الإصابة.

ولم يصدر فريق جالاتا سراي أخبار جديدة حول إصابة الدولي المصري مصطفى محمد وسط توقعات بأن تكون بسيطة ولم تمنعه عن المشاركة في المنافسات القادمة.

ويعد صاحب الـ23 من أبرز مهاجمي الكرة المصرية ودائماً ما يكون ضمن قائمة الأول بالإضافة إلى قيادته الخط الهجومي للمنتخب الأوليمبي الذي يستعد لخوض منافسات أولمبياد القادمة.

المصرى اليوم

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