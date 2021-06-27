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تمكنت مباحث الدقهلية، الأحد، من ضبط شابين ووالدتهما لقيامهم بضرب سيدة وسحلها في الشارع في إحدى قرى الدقهلية، وتداول فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، برصد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى حال قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على سيدة وطرحها أرضا بقرية «الطيبة» التابعة لمركز نبروه.

وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بمركز شرطة نبروه ببلاغ من نفيسة السيد الغريب، 52 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالقرية، بقيام كل من أحمد محمد السيد محمد النبراوى، 28 سنة، عامل، وشقيقه السيد، 35 سنة، عامل، ووالدتهما «أم هاشم. ع. م»، 52 سنة، وجميعهم مقيمين بذات العنوان بالتعدى عليها بالضرب بالأيدي وإحداث إصابتها بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعى مقطع الفيديو الذي يظهر فيه شابان يتوجهان باتجاه سيدة تقف في الشارع ثم انهالا عليها ضربا وطرحها أحدهما على الأرض وجرها قليلا على أرض بوسط الشارع وتعرى جزء منها بسبب هذا الفعل، بينما تجمع عدد من الأهالى وهرب الشابان.

وانتقل ضبط المباحث لمكان الواقعة وتمكنوا من ضبط المتهمين الثلاثة واعترفوا بارتكاب الواقعة لنفس الأسباب، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.