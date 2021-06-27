أخبار عاجلة

ولي عهد أبوظبي يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس -
مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود «دلتا ودلتا بلس» في مصر -
بالاسم ورقم الجلوس.. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة -
سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بمعسكر مغلق -
خبير يكشف سبب فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات -
سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات -
رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم   -
معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه» -
خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار -
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

إلزام المصرح لهم بالحج بأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

Print

اعتماد عالمي لجامعة نورة كأول مدينة جامعية سعودية وعربية معززة للصحة

حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على شهادة اعتماد "منظمة الصحة العالمية"، كأول مدينة جامعية سعودية وعربية معززة للصحة...

cdd089936d.jpg الرياض : الوطن
f80d18d4d8.jpg17 ذو القعدة 1442 هـ

وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، أول محكمة نموذجية -محكمة الأحوال الشخصية بالرياض-، معلنا بدء تطبيق الهوية...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

أبشر تحذّر من رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة

حذرت منصة "أبشر" المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسة لموقع...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

4 مدن تسجل 46 درجة كأعلى حرارة بالمملكة

سجلت المدينة والدمام والاحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 23 درجة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ
<iframe width=" />

100 ألف مستفيد بجمعية المؤسس بحائل

أبرمت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل اتفاقية شراكة مجتمعية مع مكتب إبراهيم الطريفي للاستشارات...

icon-byline.pngحائل: فريح الرمالي ‬
icon-clock.png17 ذو القعدة 1442 هـ

5.6 ملايين مخالف ومتسلل في قبضة الأمن

يمتهنون تصنيع الخمور، وبيع الحبوب المخدرة وترويجها، فضلا عن قطع الأشجار والاحتطاب والتفحيم، فالمخالفون والمجهولون يتخذون من...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة وأبها: محمد آل عمر
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
8 فتيات وشابان يتدربون الموسيقى في الأحساء

8 فتيات وشابان يتدربون الموسيقى في الأحساء

بيليسيما العملاقة ترسو في ميناء جدة

بيليسيما العملاقة ترسو في ميناء جدة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة

مدني الرياض يباشر حريق في أحد الأودية

مدني الرياض يباشر حريق في أحد الأودية