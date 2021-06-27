«نقل النواب» توافق على اتفاقية قرض بـ360 مليون يورو لتطوير السكة الحديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، في اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنه ٢٠٢١، بشأن الموافقه على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامه بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢ مليون و٩٠٠ الف يورو الموقع بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧.

وطبقا للمذكرة الايضاحية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢مليون و٩٠٠الف يورو، ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكة الحديد على محور «الاسكندرية، القاهرة، نجع حمادى».

ووفقا للاتفاق تتولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في، تحديث الاشارات الأمنة، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية . ويسدد القرض على ٢٩ سنه وستة أشهر، بعدد ٦٠ قسط نصف سنوي.

وقال النائب علاء عابد إن السكة الحديد مشروع خدمي وهي تقدم خدمات حمايه اجتماعية، من اجل الحفاظ على حياة المواطن ،مشيرا إلى أن الاستثمار في السكة الحديد هو استثمار غير مباشر بتوفير الوقت والجهد للمواطن.

وأضاف «عابد» أنه مع القروض مادامت باشتراطات منضبطة في السداد وعلى عدد سنوات محددة، ونسبة فائدة مقبولة.