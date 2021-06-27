أخبار عاجلة

بالاسم ورقم الجلوس.. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة -
سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بمعسكر مغلق -
خبير يكشف سبب فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات -
سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات -
رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم   -
معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه» -
خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار -
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي -
متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى -
محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«نقل النواب» توافق على اتفاقية قرض بـ360 مليون يورو لتطوير السكة الحديد

Print
«نقل النواب» توافق على اتفاقية قرض بـ360 مليون يورو لتطوير السكة الحديد «نقل النواب» توافق على اتفاقية قرض بـ360 مليون يورو لتطوير السكة الحديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، في اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنه ٢٠٢١، بشأن الموافقه على اتفاق قرض بين جمهورية العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامه بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢ مليون و٩٠٠ الف يورو الموقع بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧.

وطبقا للمذكرة الايضاحية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢مليون و٩٠٠الف يورو، ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكة الحديد على محور «الاسكندرية، القاهرة، نجع حمادى».

ووفقا للاتفاق تتولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في، تحديث الاشارات الأمنة، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية . ويسدد القرض على ٢٩ سنه وستة أشهر، بعدد ٦٠ قسط نصف سنوي.

وقال النائب علاء عابد إن السكة الحديد مشروع خدمي وهي تقدم خدمات حمايه اجتماعية، من اجل الحفاظ على حياة المواطن ،مشيرا إلى أن الاستثمار في السكة الحديد هو استثمار غير مباشر بتوفير الوقت والجهد للمواطن.

وأضاف «عابد» أنه مع القروض مادامت باشتراطات منضبطة في السداد وعلى عدد سنوات محددة، ونسبة فائدة مقبولة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية