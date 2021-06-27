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تصفيات إنتقاء مواهب من محافظتي دمياط وكفر الشيخ

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تصفيات إنتقاء مواهب الزمالك من محافظتي دمياط وكفر الشيخ تصفيات إنتقاء مواهب من محافظتي دمياط وكفر الشيخ

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أقيمت اليوم الأحد التصفيات الخاصة بالمواهب التي تم اختيارها من محافظتي دمياط وكفر الشيخ، وذلك على ملاعب قطاع الناشئين بالنادي، وذلك تحت إشراف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين.

وأقيمت اختبارات اليوم، وفقا للمعايير الفنية والضوابط الإدارية من قبل اللجان التى تضم نجوم السابقين، حيث تم اختيار لجنتين على أعلى مستوى لاختيار الأفضل من اللاعبين المشاركين في التصفيات.

وضمت اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار مرحلة الناشئين كل من، غانم سلطان، أحمد عبد الحليم، بدر حامد، حسن بصري، عادل المأمور ، حمادة عبد اللطيف ، عادل الدسوقي، تامر عبد الحميد دونجا، أسامه حسن، والجانب الإداري شكري حسن.

وتتكون اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار البراعم من: نصر إبراهيم، سيد سلامة، محمد أحمد، علي يونس، خالد مصطفى، إيهاب رفاعي، إحسان الشحات، والجانب الإداري محمد صبحي.

ومن المقرر أن تجرى تصفيات أخرى للعناصر التي تم اختيارها اليوم في موعد سيتحدد لاحقا.

وفي السياق ذاته تستكمل التصفيات الخاصة بباقي المحافظات وفقا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقا عبر الموقع الرسمي للنادي، ابتداءا من الساعة 9صباحا وفي المواعيد التى تم ذكرها في وقت سابق، وفقا لموعد كل محافظة، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1، والناشئين على ملعب 2، وحراس المرمى على ملعب 3.

المصرى اليوم

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