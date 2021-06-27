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معسكر مغلق للأولمبياد الخاص المصري استعدادا للألعاب العالمية الشتوية ..كازان ٢٠٢٢

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معسكر مغلق للأولمبياد الخاص المصري استعدادا للألعاب العالمية الشتوية ..كازان ٢٠٢٢ معسكر مغلق للأولمبياد الخاص المصري استعدادا للألعاب العالمية الشتوية ..كازان ٢٠٢٢

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دخلت اليوم الأحد منتخبات الأولمبياد الخاص المصري لرياضة الفلوربول في معسكر تدريبي مغلق بمركز أعداد المنتخبات القومية بالمعادي ويستمر حتى الأربعاء ٣٠ من يونيه الجاري تحت رعاية WE وكوكاكولا.

أكد الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري على أن المعسكر يأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة بالألعاب العالمية الشتوية للأَولمبياد الخاص والمقرر آنطلاقها بمدينة كازان الروسية في شهر يناير من العام المقبل ٢٠٢٢.

وأضاف «محمود» أن ستشارك بفريقين بالالعاب العالمية الشتوية واحد من الفريقين من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري والآخر فريق موحد «مدمج» بين لاعبي الأولمبياد الخاص المصري ولاعبين من غير المعاقين.

ونجحت منتخبات مصر للأولمبياد الخاص، في الفلوربول في تحقيق الفوز ببطاقتي التأهل للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص التي ستقام بمدينة كازان الروسية العام المقبل خلال الكأس الأقليمية التي آستضافتها القاهرة في شهر نوفمبر عام ٢٠١٩.

وآطمئن رئيس الاولمبياد الخاص المصري من عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ونائب رئيس البعثة المصرية على كافة الاستعدادات التدريبية خلال فترة المعسكر الحالي والتشديد على الآلتزام بتطبيق كافة الاجراءات الآحترازية للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين وجميع أفراد البعثة المصرية خلال تواجدهم بالمعسكر.

ومن المقرر أن تخوض منتخبات الاولمبياد الخاص المصري عددا من المعسكرات المغلقة المكثفة خلال الفترة القادمة من العام الجاري قبل التوجه إلى مدبنة كازان في مطلع العام المقبل، في إطار برنامج الإعداد للالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص المقرر آنطلاقها شهر يناير المقبل.

المصرى اليوم

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