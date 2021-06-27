أخبار عاجلة

بالاسم ورقم الجلوس.. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة -
سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بمعسكر مغلق -
خبير يكشف سبب فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات -
سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات -
رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم   -
معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه» -
خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار -
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي -
متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى -
محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينهم قيادات.. "الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية فادحة في مأرب والجوف

Print
بينهم قيادات.. "الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية فادحة في مأرب والجوف بينهم قيادات.. "الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية فادحة في مأرب والجوف
تدمير معدات عسكرية ومخزن أسلحة للميليشيا

بينهم قيادات..

كبد الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد)، ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في جبهات محافظتي مأرب والجوف، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك بطولية أفشلت خلالها تسللات ومحاولات هجوم فاشلة لمجاميع من الميليشيا الانقلابية على عدد من المواقع، في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب وكبدتها قتلى وجرحى، بينهم قيادات وتدمير عدد من الآليات والمعدات.

وأضاف أن المعارك تواصلت منذ وقت متأخر أمس وحتى صباح اليوم، على امتداد جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، وانتهت بمصرع وإصابة عدد من الميليشيا، ولاذ من بقي من عناصرها بالفرار.

وبين "سبتمبر نت" أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وجوي مكثف، طال تجمعات وتحصينات وتعزيزات للميليشيا قادمة إلى جبهات صرواح والمشجح.

وأشار إلى المدفعية أعطبت رشاش عيار ١٤,٥مل، ودمرت 3 آليات قتالية تابعة للميليشيا، بينما دمرت الضربات الجوية للتحالف، 5 آليات وأطقماً قتالية، وعربتي "بي إم بي" ومخزن أسلحة.

وأفاد الموقع بأن الجيش اليمني نفذ هجوماً خاطفاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الخنجر بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف، أسفر عن إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات على تجمعات الميليشيا الإرهابية، في مواقع متفرقة من جبهة الخنجر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات تابعة للميليشيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي

لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي

متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى

متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى

شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً

شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً

بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون

بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون