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مستشفى صامطة يدشن "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات"

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لرفع الوعي الصحي لدى الفرد والأسرة والمجتمع

مستشفى صامطة يدشن

دشن المدير الطبي بمستشفى صامطة العام الدكتور فاضل هزازي فعاليات "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات"، في أحد المجمعات التجارية بالمحافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وتهدف الفعالية التي حضرها الدكتور عبد المجيد شعبي، إلى التوعية بأضرار المخدرات المباشرة ورفع الوعي الصحي لدى الفرد والأسرة والمجتمع.

وقال المدير الطبي بمستشفى صامطة العام الدكتور فاضل هزازي: إن أهمية تفعيل هذه الفعاليات من خلال تكثيف الجهود التوعوية، للمساهمة في الحد من آفة المخدرات.

وأكد أهمية الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص في سبيل نشر الوعي بين المجتمع والتركيز على فئة الشباب في المقام الأول.

يذكر أن الفعاليات اشتملت على أركان عدة؛ منها الركن التوعوي، والركن التعريفي بالمخدرات، بالإضافة إلى الركن الخاص بالأدوية التي قد تسبّب الإدمان، وركن الهدايا.

فيما قدم الطالب الأيهم مدخلي، قصيدة عن المخدرات وأضرارها نالت استحسان الحضور.

وفي نهاية تدشين الفعالية جرى تكريم المتميزين من فريق التوعية الصحية في المستشفى.

مستشفى صامطة يدشن

مستشفى صامطة يدشن

مستشفى صامطة يدشن

مستشفى صامطة يدشن

مستشفى صامطة يدشن

مستشفى صامطة يدشن

مستشفى صامطة يدشن

مستشفى صامطة يدشن

مستشفى صامطة يدشن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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