أخبار عاجلة

بالاسم ورقم الجلوس.. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة -
سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بمعسكر مغلق -
خبير يكشف سبب فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات -
سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات -
رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم   -
معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه» -
خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار -
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي -
متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى -
محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

كارتيرون يعلن قائمة للقاء المقاصة

Print
كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء مصر المقاصة كارتيرون يعلن قائمة للقاء المقاصة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق المسافرة إلى العين السخنة استعدادا لمواجهة فريق المقاصة غدا في الدوري العام بملعب الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل»

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل»