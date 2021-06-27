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بالاسم ورقم الجلوس.. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:02 مساءً
سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بمعسكر مغلق
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:01 مساءً
خبير يكشف سبب فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات
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الأحد 11 يوليو 2021 10:01 مساءً
سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات
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الأحد 11 يوليو 2021 10:01 مساءً
رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم
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الأحد 11 يوليو 2021 10:01 مساءً
معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه»
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الأحد 11 يوليو 2021 10:01 مساءً
خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:01 مساءً
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:53 مساءً
متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:53 مساءً
محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد جديدة للمريخ من مسبار "تيانون-1"
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 27 يونيو 2021 05:02 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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