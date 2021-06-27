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إقبال كبير على اختبارات في الشرقية والإسماعيلية

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إقبال كبير على اختبارات الزمالك في الشرقية والإسماعيلية إقبال كبير على اختبارات في الشرقية والإسماعيلية

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أقيمت اختبارات نادي ، لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظتي الشرقية والإسماعيلية؛ للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب، من كل محافظات .

وبدأت الاختبارات أمس السبت بمحافظتي الشرقية بمركز شباب طحا بديرب نجم، والإسماعيلية بالتل الكبير، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وضمت اللجنة الفنية الخاصة بمحافظة الشرقية كلا من: هشام يكن، عصام هلال، أسامة فاروق، أشرف يوسف، أحمد عادل، ومحمد كيبر مدرب حراس مرمى كأعضاء فنيين، بجانب عمرو عبد التواب مسئولا إداريا.

بينما ضمت لجنة الإسماعيلية كلا من: أسامة حسن، مصطفى نجم، هشام إبراهيم ، محمد ابراهيم، محمد مصطفى كأعضاء فنيين، ومحمد السيد وسيد كوشي شئون إدارية واستمارات.

وشهدت الاختبارات إقبالا من المواهب الشابة للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك.

المصرى اليوم

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